سماع دوى انفجارات فى نابلس بعد اقتحامها من قوات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية بسماع صوت انفجار قوى وسط مدينة نابلس، اليوم الثلاثاء، وسط أنباء أولية حول تسلل قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلى إلى البلدة القديمة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى البلدة القديمة فى مدينة نابلس، اليوم، بتعزيزات عسكرية كبيرة، كما حاصرت منزلًا.

وأصيب صبى برصاص قوات الاحتلال والعشرات بالاختناق، عقب اقتحام "حارة القريون" فى البلدة القديمة من مدينة نابلس، ومحاصرة أحد المنازل.

ووفقًا لوزارة الصحة، أصيب الصبى، الذى يبلغ من العمر (14 عامًا)، بالرصاص الحى فى الصدر، نتيجة عدوان الاحتلال على البلدة القديمة، ووصفت جروحه بالمُستقرة.

وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى فجر اليوم، شابين من قرية المغير شمال شرق رام الله، واحتجزت سبعة آخرين لعدة ساعات، فيما اعتقلت شابًا من منطقة عارورة شمالًا.

من جهة أخرى، أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلى أن قوات الجيش "تنفذ عملية أمنية فى نابلس حاليًا".

يأتى هذا فى أعقاب غارات جوية فجر الثلاثاء، على قطاع غزة أودت بحياة 13 فلسطينيًا بينهم 3 قياديين بحركة الجهاد.