الأردن يدين التصعيد الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية

جدة - نرمين السيد - وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير سنان المجالى -فى بيان اليوم الثلاثاء- ضرورة تحرك المجتمع الدولى بشكلٍ فورى وفاعل لوقف هذا العدوان، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى فى القطاع وفى الأراضى الفلسطينية المحتلة كافة.

وشدد المجالى على أن استمرار العدوان والانتهاكات بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس، والاقتحامات الإسرائيلية للمدن الفلسطينية المحتلة، يهدد بدوامات أوسع من العنف الذى سيدفع الجميع ثمنه.

وقال الناطق باسم الوزارة، إن الأردن يواصل اتصالاته وتحركاته من أجل الوقف الفورى لهذا التصعيد الخطير، واستعادة الهدوء، والحؤول دون تفجر دوامات العنف.