العالم اليوم - باكستان.. القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان

انتم الان تتابعون خبر باكستان.. القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 01:19 مساءً - قال مسؤولون ووسائل إعلام باكستانية محلية، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان.

وقال مسؤولون باكستانيون محليون إنه تم اعتقال عمران خان لدى مثوله أمام محكمة في تهم فساد.

من جهتها، ذكرت محطة "جيو" التلفزيونية المحلية الباكستانية، اليوم الثلاثاء، أن قوة شبه عسكرية ألقت القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان.

ولم يتسن لرويترز حتى الآن التحقق من صحة التقرير.

يشار إلى أنه في منتصف مارس الماضي، أسقط قاض باكستاني مذكرة التوقيف بحق عمران خان، لاعب الكريكت السابق البالغ من العمر 70 عاما، إثر توجهه إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محاميه، جوهر خان قوله إن "المحكمة ألغت مذكرة التوقيف بعد حضور عمران خان. وتم تأجيل الجلسة حتى 30 مارس".

كيف وصلت الأمور إلى المحكمة؟