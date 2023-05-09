رئيس وزراء فلسطين: مجزرة الاحتلال ضد غزة إرهاب دولة منظم وامتداد لنكبة 48

وقال اشتية - فى تصريحات له اليوم - "إن العدوان على أهلنا فى قطاع غزة إرهاب دولة منظم، ومحاولة لتصدير الأزمة الداخلية التى تعانى منها حكومة التطرف فى إسرائيل، وترجمة عملية لعقيدة القتل، والحرق، والإبادة الجماعية التى طالما جاهر بها من يتولون الحكم فى إسرائيل".
واعتبر اشتية "العدوان على القطاع امتدادا للنكبة التى حلت بأبناء شعبنا عام 1948، وللعدوان المتواصل على المدن، والبلدات، والقرى، والمخيمات، فى الضفة الغربية، والقدس المحتلة، والتى كان آخرها اقتحام مدينة نابلس صباح اليوم، وإصابة عدد من سكان المدينة بجروح، بينهم أطفال وصفت جروح أحدهم بالخطيرة، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف ترويع شعبنا، لثنيه عن مواصلة نضاله لنيل حقوقه المشروعة وفى مقدمتها حقه فى تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".
وطالب اشتية الأمم المتحدة التى تستعد لإحياء الذكرى الـ75 للنكبة، لأول مرة فى تاريخها، بإدانة العدوان على القطاع، والمجازر المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، وتوحيد المعايير فى التعامل مع الجرائم التى يرتكبها قادة إسرائيل، وعدم السماح لهم بالإفلات من العقاب.
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