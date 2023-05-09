قيس سعيد: تونس ليست للبيع وسنشق طريقنا بدون تدخل خارجى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية على فيسبوك، عقب لقاء جمع سعيد مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن فى قصر قرطاج.
وقال سعيد إن "ضرورة تطبيق أحكام القضاء وإنفاذ القانون على الجميع مهما كانت مواقعهم كان محور مقابلات اليوم" فى إشارة إلى استقبال وزيرة العدل ليلى جفال ورئيس المجلس الأعلى المؤقت الفضاء المنصف المشوى.
وتابع: "نعرف جيدا أن بلادنا أمام تحديات كبيرة وسنرفع التحدى تلو الآخر، ولن نتنكر لما وعدنا به الشعب".
وأضاف سعيد أن تونس "ستشق طريقها بدون أى تدخل خارجى، وأن البلاد ليست غرفة للإيجار أو البيع".
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