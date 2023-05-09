الأمم المتحدة: أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخل السودان

جدة - نرمين السيد - وبحسب التقارير، فقد استقبلت أم درمان عددًا كبيرًا من النازحين، إضافة إلى مناطق أخرى، مشيرة إلى وجود تعاون وتكافل مجتمعى واسع فى المدينة السودانية لاستيعاب النازحين.

ويوجه السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل الماضى، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة والجلوس على مائدة المفاوضات، لحقن دماء الشعب السودانى.