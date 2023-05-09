جميل عفيفى: مصر نفذت أكبر وأصعب عملية إجلاء للمواطنين من السودان

جدة - نرمين السيد - قال جميل عفيفى الكاتب الصحفى، إن مصر منذ بداية الأزمة فى السودان وهو تقوم بملحمة حقيقية، حيث استطاعت مصر أن تنفذ أكبر عملية إجلاء لمواطنيها وغيرهم من الجنسيات الأخرى، متابعا أن مصر قدمت العون لكافة الدول التى طلبت المساعدة من خلال الجسر البرى و البحرى و الجوى.





وأضاف عفيفى، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن المواطن المصرى رقم واحد فى الداخل والخارج، وذلك منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الدولة المصرية تسخر كافة إمكانياتها من أجل المواطن المصرى، من خلال تشكيل خلية الأزمة للمتابعة عملية الإجلاء وذلك تحت إشراف الرئيس. وأوضح الكاتب الصحفى أن الجمهورية الجديدة هدفها رفع المعاناة عن المواطن المصرى، والدولة المصرية قادرة على إدارة الأزمات والتعامل مع أى أزمة باحترافية وتحقيق النجاح فى مواجهتها، مؤكدا أنه يوجد منظومة عمل تنفذ كافة التعليمات بمنتهى الدقة.

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