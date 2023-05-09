وأضاف محمود بصل، فى تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنهم يعانون نقصًا كبيرًا فى الإمكانات والمعدات التى تأثرت بالقصف الإسرائيلى.
كما أشار المتحدث باسم جهاز الدفاع المدنى الفلسطينى، إلى وجود تحليق مكثف للطيران الإسرائيلى فى أجواء قطاع غزة، مناشدًا الأمة العربية والمجتمع الدولى بالتدخل الفورى لوقف العدوان الإسرائيلى، والتحرك لتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.
ووفقًا لوزارة الصحة، أصيب صبى يبلغ من العمر (14 عامًا)، بالرصاص الحى فى الصدر، نتيجة عدوان الاحتلال على البلدة القديمة، ووصفت جروحه بالمُستقرة.
وفى رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى فجر اليوم، شابين من قرية المغير شمال شرق رام الله، واحتجزت سبعة آخرين لعدة ساعات، فيما اعتقلت شابًا من منطقة عارورة شمالًا.
وكان الاحتلال الإسرائيلى شن غارات جوية على قطاع غزة، فجر اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد 13 فلسطينيًا، بينهم 3 قياديين بحركة الجهاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فلسطين: انتهاء البحث عن جرحى القصف الإسرائيلى.. ونتوفع ارتفاع عدد الشهداء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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