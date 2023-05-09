الصحة العالمية: ارتفاع ضحايا الاشتباكات فى السودان إلى 604 أشخاص

جدة - نرمين السيد - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الضحايا جراء الاشتباكات الحالية فى السودان، إلى 604 أشخاص، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





ومن جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة أن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخل السودان، فيما استقبلت أم درمان عددًا كبيرًا من النازحين، إضافة إلى مناطق أخرى. وأكدت الصحة السودانية وجود تعاون وتكافل مجتمعى واسع فى المدينة السودانية لاستيعاب النازحين. ويوجه السودان اشتباكات ضارية بين الجيش السودانى وميليشيا الدعم السريع المتمردة منذ 15 أبريل الماضى، ما أسفر عن سقوط مئات القتلى وآلاف الجرحى، وسط دعوات للتهدئة والجلوس على مائدة المفاوضات، لحقن دماء الشعب السودانى.

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