بريطانيا: نقص المياه يمثل مشكلة متنامية فى دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وأضافت فى تحديث استخباراتى جديد على تويتر- "فى 28 أبريل الماضى، أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، أن إمدادات المياه الإقليمية كانت منخفضة بشكل خطير، وكانت ندرة المياه مشكلة متنامية فى منطقة دونيتسك التى تسيطر عليها روسيا منذ الحرب الروسية فى أوكرانيا عام 2022".
ووفقا للتحديث "لا تزال القناة التى تمد المنطقة إلى حد كبير تحت السيطرة الأوكرانية ولكن كثيرا ما كانت محل نزاع على طول طريقها الطويل"، وأضافت المخابرات أن "القوات الروسية كانت تسعى على الأرجح لتأمين القناة للحد من ندرة المياه داخل دونيتسك".
وتعتقد المخابرات البريطانية أن استخدام روسيا المكثف للمدفعية غير المباشرة لدعم الاستيلاء على باخموت والأراضى المحيطة بها قد تسبب على الأرجح فى أضرار جانبية للقناة والبنية التحتية الإقليمية الأخرى للمياه، مما يقوض جهود روسيا لمعالجة نقص المياه الذى تسببت فيه الحرب.
وأشار التحديث إلى أنه "للتعويض عن عدم نجاحها فى الاستيلاء على القناة والاحتفاظ بها، من المحتمل أن تقوم روسيا ببناء خط أنابيب مياه للتخفيف من نقص المياه فى مدينة دونيتسك، ومع ذلك فإنه من غير المرجح أن يعوض هذا بشكل كامل عن انخفاض وصول المناطق المحتلة إلى المياه،" وفقا لمحللين بريطانيين.
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