القاهرة الإخبارية: تأخر فلسطين فى الرد على قصف غزة زاد من توتر الاحتلال

وأضافت "عوكل" فى رسالتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أنه منذ الرابعة فجر اليوم وحتى الآن تتوالى الأخبار من قبل الاحتلال الإسرائيلى عن فتح الملاجئ وإغلاق الطرقات المحيطة بقطاع غزة، والكليات والجامعات، ورفع درجة التأهب واستدعاء أفراد الاحتياط فى الجيش الإسرائيلى.
وأوضحت مُراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن تأخر الفصائل الفلسطينية فى الرد، هو ما زاد من رفع درجة التوتر لدى الجانب الإسرائيلى لأن الجميع اعتاد أن تكون الردود سريعة جدًا، وأن تكون ضربات مباشرة وفى اللحظة والوقت نفسه.
وأشارت، إلى أنه من الغير المُتوقع أن تكون هناك هجمات إسرائيلية أخرى، إلا إذا ظهر هدف جديد مهم بالنسبة لإسرائيل، لافتة إلى أن الاحتلال عندما بدأ هذه الجولة من التصعيد كان لديه 3 أهداف، ولو كان لديه عدد أكبر من الأهداف لكان حققها.
وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت ارتفاع عدد الشهداء إلى 13 فلسطينيًا وإصابة 20 آخرين جراء القصف الإسرائيلى على قطاع غزة.
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