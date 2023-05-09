بكين ترد بالمثل.. طرد دبلوماسية كندية من شنغهاى

جدة - نرمين السيد - وفى إشارة إلى أن الحكومة الكندية أعلنت فى وقت سابق، أن دبلوماسيا فى القنصلية العامة للصين فى تورنتو شخص غير مرغوب فيه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن بكين تدين وتعارض ذلك بشدة وقدمت مساع جادة واحتجاجا قويا إلى كندا.

وأضاف المتحدث "أنه كإجراء مضاد متبادل ردا على تحرك كندا، قررت الصين إعلان جينيفر لين لالوند، قنصل القنصلية العامة الكندية فى شنغهاى، شخصا غير مرغوب فيه، وطُلب منها مغادرة الصين قبل 13 مايو الجارى".

وأوضح المتحدث أن الصين تحتفظ بالحق فى اتخاذ مزيد من الإجراءات، بحسب الموقع الرسمى لشبكة "سى جى تى إن" الصينية.

وكانت كندا قد قررت أمس الإثنين، طرد دبلوماسى صينى بعد مزاعم بأن بكين حاولت ترهيب سياسى كندى والتدخل فى انتخابات البلاد، فى خطوة أثارت التوترات بين البلدين.

ونفت الصين مرارا اتهامات بالتدخل السياسى فى كندا. ووصف بيان صادر عن السفارة الصينية فى كندا، أمس فى أعقاب إعلان طرد الدبلوماسى الصينى، تلك المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة"، مؤكدا أن هذه الخطوة ستقوض العلاقات الصينية- الكندية.