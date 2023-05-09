المستشار الألمانى: يجب ألا يؤدى استعراض بوتين لقوته إلى ترهيب أوروبا

جدة - نرمين السيد - قال المستشار الألمانى أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء، إنه يجب ألا يؤدى استعراض الرئيس الروسى فلاديمير بوتين لقوته إلى ترهيب أوروبا، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





جاء ذلك خلال كلمة ألقاها شولتس أمام البرلمان الأوروبى فى ستراسبورج بفرنسا، اليوم الثلاثاء. ويشارك المستشار وجهات نظره حول الوضع الحالى ومستقبل الاتحاد الأوروبى، فى وقت يحاول فيه التكتل إعادة توجيه نفسه عالميا.

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