مؤسس فاجنر: هروب وحدة بالجيش الروسى من المعارك فى باخموت

جدة - نرمين السيد - قال يفجينى بريجوجن، مؤسس مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، إن وحدة من الجيش الروسى فرت من المعارك فى باخموت، اليوم الثلاثاء، حسبما نقل نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





وكان يفجينى بريجوين، أعلن مؤخرًا تراجعه عن تهديداته بالانسحاب من باخموت، التى تشهد أعنف المعارك فى أوكرانيا، معلنًا أنه تلقى وعدًا بالحصول على الذخائر والأسلحة، لمواصلة الهجوم على باخموت فى شرق أوكرانيا. وجاء تراجع مؤسس فاجنر بعد يومين فقط من إعلانه عن خطط للانسحاب، عندما شكى من أن رجاله حُرموا من الذخيرة، وتكبدوا خسائر غير مبررة، موجهًا الانتقادات لوزارة الدفاع الروسية والعسكريين فى موسكو.

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