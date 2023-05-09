أسامة السعيد: سياسة الاغتيالات الإسرائيلية لتغطية أزماتها الداخلية

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى الدكتور أسامة السعيد، إن سياسة الاغتيالات التى تتبعها الحكومة الإسرائيلية، تُؤكد رغبتها فى التغطية على أزماتها الداخلية، مُشيرًا إلى أن ما تقوم به قوات الاحتلال فى الوقت الراهن يُعد إهدارًا للجهود المبذولة للتهدئة خلال الأسابيع الماضية.





وأضاف أن قرارات الحكومة الإسرائيلية باتت أسيرة فى أيدى مجموعة من المتطرفين، مُؤكدًا أن هناك أشخاصًا داخل الائتلاف الحكومى فى إسرائيل، لا يحترمون أى جهود تُبذل من أجل التهدئة فى الأراضى المُحتلة، وهو ما يُفسر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلية باستفزاز الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية تسعى دومًا لاستغلال مثل هذه التوترات على المستوى الداخلى، فى محاولة للتغطية على الانقسامات العميقة التى يشهدها المجتمع الإسرائيلى، والضغط الشعبى الكبير الذى تواجهه هذه الحكومة.

وكانت القوات الإسرائيلية اقتحمت نابلس من عدة محاور، ودارت مواجهات فى مناطق رأس العين والمخفية وشارع تل، كما دارت اشتباكات مُسلحة داخل البلدة القديمة، وأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحى والقنابل الغازية المُسيلة للدموع، واستخدم جيش الاحتلال طائرة "درون" فى إطلاق القنابل الغازية.

وشهدت الساعات القليلة الماضية توترًا مُتصاعدًا فى مدينة نابلس، بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية للبلدة القديمة، فجر اليوم الثلاثاء، ودفعها بتعزيزات أمنية، ما أدى إلى مُواجهات أسفرت عن إصابة 13 شخصًا برصاص قوات الاحتلال.