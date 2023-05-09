القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

جدة - نرمين السيد - وكان قاض باكستانى قد أسقط مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء السابق عمران خان، فى 18 مارس الماضى، وذلك إثر توجهه إلى المحكمة بعد غيابه عن عدة جلسات استماع.

وأطيح برئيس الوزراء السابق عمران خان، 70 عاما، منذ أبريل 2022، إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، حيث يواجه عشرات القضايا القانونية إلا أنه يسعى للعودة إلى السلطة مجددًا.