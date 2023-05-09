الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليل

الاحتلال يعتقل 9 فلسطينيين من الخليلاعتقلت قوات العدو الصهيوني اليوم الثلاثاء، تسعة فلسطينيين بينهم سبعة أشقاء، من محافظة الخليل.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية وفا عن مصادر أمنية ومحلية قولها بأن قوات الاحتلال اعتقلت التسعة المواطنين بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

في السياق ذاته سلّمت قوات العدو اليوم الثلاثاء، مواطنا من قرية زبوبا بلاغا، للتحقيق معه.

وذكرت مصادر أمنية أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية زبوبا، وسلّمت المواطن عمر جرادات بلاغا، لمراجعة مخابراته في معسكر سالم، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن ناصر يونس صبيحات في قرية رمانة، وفتشته.

كما كثفت تلك القوات من تواجدها العسكري غرب جنين، دون أن يبلغ عن أي اعتقالات.