العالم اليوم - قفزة كبيرة في صادرات الصين إلى روسيا في أبريل

انتم الان تتابعون خبر قفزة كبيرة في صادرات الصين إلى روسيا في أبريل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 03:22 مساءً - واصلت صادرات الصين إلى روسيا ارتفاعها بقوة في أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي بعد أن ارتفعت لأكثر من مثليها في مارس، بينما تراجعت الواردات إلى نمو في خانة الآحاد.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الصادرة الثلاثاء، أن الصادرات الصينية إلى روسيا قفزت بنسبة 153.1 بالمئة في أبريل لتبلغ 9.6 مليار دولار، مواصلة بذلك مسارها الصعودي السريع من مارس عندما نمت الصادرات 136.4 بالمئة بعد تسجيل نمو قدره 19.8 بالمئة في أول شهرين من العام.

وزادت الواردات من روسيا 8.06 بالمئة فحسب إلى 9.6 مليار دولار بعد ارتفاعها بنسبة 30.3 بالمئة في يناير وفبراير و40.05 بالمئة في مارس.

وانكمشت واردات الصين بشدة في أبريل معززة المؤشرات على ضعف الطلب المحلي بالرغم من رفع القيود المرتبطة بكوفيد مع هبوط واردات الفحم من أعلى مستوى في 15 شهرا المسجل في الشهر السابق. وأصبحت روسيا ثاني أكبر مورد فحم إلى الصين في وقت سابق من العام الجاري.

وبشكل عام، ارتفعت الصادرات الصينية بنسبة 8.5 بالمئة الشهر الماضي، مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 295.42 مليار دولار، مقارنة بزيادة قدرها 14.8 بالمئة في مارس.

وفي المقابل، تراجعت الواردات الصينية بنسبة 7.9 بالمئة على أساس سنوي في أبريل إلى 205.21 مليار دولار، مسجلة انخفاض أكبر من المحقق في شهر مارس من العام الحالي بنسبة 1.4 بالمئة، كما جاءت أكبر من التوقعات التي كانت تشير إلى هبوطها بـ 5 بالمئة.