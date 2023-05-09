العالم اليوم - صحيفة إسبانية تضع هالاند في صورة آلة.. وتصوّر فينيسيوس ساحرا

انتم الان تتابعون خبر صحيفة إسبانية تضع هالاند في صورة آلة.. وتصوّر فينيسيوس ساحرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 03:22 مساءً - وصفت صحيفة "آس" الإسبانية مهاجم نادي مانشستر ستي الإنجليزي، إرلينغ هالاند، بأنه "آلة"، وذلك قبيل المواجهة الحاسمة بين الفريق الإنجليزي وريال مدريد الإسباني في مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء الثلاثاء.

ويسعى مانشستر ستي نحو تحقيق الثلاثية التاريخية عندما يواجه عملاق الدوري الإسباني في المباراة الذهاب بنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتبدو المواجهة شاقة على لاعبي مانشستر ستي، إذا ما أخذنا بالاعتبار أن ريال مدريد نال 5 من أصل آخر 10 بطولات دوري أبطال أوروبا.

وفي الموسم الماضي، أزاح ريال مدريد مانشستر ستي من الدوري نصف النهائي في البطولة.

وتوقعت صحيفة "آس" بأن تكون المباراة أشبه بالمعركة بين الطرفين، واصفة المهاجم النرويجي في صفوف مانشستر ستي إرلينغ هالاند، بأنه "آلة"، نظرا لقدرته الخارقة في إحراز الأهداف وتحطيم الأرقام القياسية.

وفي حين وصفت مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور بأنه ساحر.

وحمل "مانشيت" الصحيفة الإسبانية صباح الثلاثاء العنوان التالي: "الآلة والساحر".

ووضعت رأس هالاند فوق روبوت ضخم، واستبدلت عينه اليسرى بضوء أحمر ساطع، فيما يشبه الروبوتات التي تظهر بأفلام الرعب، فيما وضعت فينيسيوس في شكل ساحر يمارس ألعاب الخفة.