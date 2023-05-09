العالم اليوم - أضخم من الشمس.. ناسا تنشر صورة مذهلة للنجم البعيد

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 03:22 مساءً - نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا مذهلة وغير مسبوقة لنجم ضخم يقع على مسافة بعيدة من الأرض، وتظهر التقديرات أن أكثر سطوعا من الشمس بدرجة كبيرة.
وبحسب دراسة حديثة منشورة في مجلة "نيتشر أسترونومي"، فإن الصور جرى التقاطها عن طريق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب"، في خطوة علمية تسلط المزيد من الضوء على المجموعة الشمسية.
وجرى إطلاق اسم "فورما هوت" على النجم الذي يقع على بعد 25 سنة ضوئية، ويحيط به حزام من الغبار يمتد لنحو 14 مليار ميل.
وأوضح العلماء أن النجم يحيط به حزامان في المجمل، إلى جانب غيمة غبار هائلة، وفق ما أظهرت البيانات التي تم الحصول عليها بالتلسكوب الذي وصلت تكلفته إلى عشرة مليارات دولار.
أكثر سطوعا من الشمس
- تشير بيانات العلماء إلى أن النجم الذي جرى تصويره، يعد أكثر سطوعا من الشمس الموجودة في مجموعتنا بـ15 مرة.
- كان الباحثون يعتقدون في وقت سابق أنهم اكتشفوا كوكبا حول هذا النجم، لكن تبين فيما بعد أنه عبارة عن حطام من بقايا اصطدام حصل في الفضاء.
- ينظر العلماء إلى اكتشاف هذين الحزامين حول النجم، بمثابة مؤشر يعزز فرضية أن يكو ثمة كوكب تابع له، وربما يكون كوكبا تعيش عليه كائنات فضائية، بحسب "ديلي ميل".
- أوردت الدراسة التي أشرف عليها الباحث أندراس غازباس، من جامعة أريزونا الأميركية، أن هذا النجم يبدو بمثابة موقع محتمل لنظام كوكبي ذي حركية.
- هذا النجم الذي يصل عمره إلى 440 مليون سنة، يمتاز بكتلة تزيد عن شمسنا المعروفة بمرتين تقريبا (1.92).
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