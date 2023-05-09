العالم اليوم - أضخم من الشمس.. ناسا تنشر صورة مذهلة للنجم البعيد

انتم الان تتابعون خبر أضخم من الشمس.. ناسا تنشر صورة مذهلة للنجم البعيد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 03:22 مساءً - نشرت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" صورا مذهلة وغير مسبوقة لنجم ضخم يقع على مسافة بعيدة من الأرض، وتظهر التقديرات أن أكثر سطوعا من الشمس بدرجة كبيرة.

وبحسب دراسة حديثة منشورة في مجلة "نيتشر أسترونومي"، فإن الصور جرى التقاطها عن طريق التلسكوب الفضائي "جيمس ويب"، في خطوة علمية تسلط المزيد من الضوء على المجموعة الشمسية.

وجرى إطلاق اسم "فورما هوت" على النجم الذي يقع على بعد 25 سنة ضوئية، ويحيط به حزام من الغبار يمتد لنحو 14 مليار ميل.

وأوضح العلماء أن النجم يحيط به حزامان في المجمل، إلى جانب غيمة غبار هائلة، وفق ما أظهرت البيانات التي تم الحصول عليها بالتلسكوب الذي وصلت تكلفته إلى عشرة مليارات دولار.

أكثر سطوعا من الشمس