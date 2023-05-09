«القاهرة الإخبارية»: غضب شعبى ومظاهرات فى باكستان بعد اعتقال عمران خان

جدة - نرمين السيد - وقال طارق محى الدين، مراسل "القاهرة الإخبارية" من باكستان، إن هناك حالة غضب شعبى لدى أنصار عمران خان فى باكستان بعد القبض عليه من قبل قوات الشرطة وقوات الرينجرز الباكستانية، لافتًا إلى أنه تسود حالة من الغضب والإضطرابات فى المدن الرئيسة فى البلاد، لا سيما إسلام آباد ولاهور وكراتشى.

وأضاف أن أعدادًا غفيرة من أنصار عمران خان بدأت بإغلاق الطرق، يحملون العصى واللافتات التى تندد بعملية اعتقاله، فيما بدأت الشرطة الباكستانية فى نشر قواتها بجميع الأجزاء، خصوصا المنطقة الحمراء فى العاصمة إسلام آباد، تحسبًا لتوجه المظاهرات إلى هذه المنطقة التى تحوى السفارات والوزارات.

وأشار مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أنه تم اعتقال رئيس الوزراء الباكستانى السابق أمام محكمة المحاسبة الوطنية، حيث كان قادمًا من لاهور للمثول أمام المحكمة العليا فى عدة القضايا، منها قضية خاصة بإهانة القضاء وقضايا الهدايا أثناء وجوده فى الحكومة وقضايا فساد ورشاوى مالية.

وكانت وسائل إعلام أجنبية أكدت فى وقت سابق من اليوم، القبض على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان، الذى يواجه اتهامات باختلاسات وإهدار للمال العام.



وأطيح برئيس الوزراء السابق عمران خان، 70 عاما، منذ أبريل 2022، إثر مذكرة برلمانية بحجب الثقة، حيث يواجه عشرات القضايا القانونية إلا أنه يسعى للعودة إلى السلطة مجددًا.