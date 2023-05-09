وأضاف أن الدولة المصرية عملت منذ الوهلة الأولى على إجلاء الرعايا المصريين والسودانيين والأجانب من الأراضى السودانية، عبر معابرها البرية، لافتًا إلى أن الدبلوماسية المصرية دأبت بدورها على الوصول إلى جميع الأطراف والتعامل مع دول الجوار كلٍ على حدة لأنها تعى تمامًا أن لكل دولة ارتباطاتها القبلية والاقتصادية والسياسية.
وأوضح أن الدولة المصرية تعى تمامًا أن هذا هو الوقت الذى يجب أن تتكاتف فيه كل دول الجوار واستغلال التأثير الإيجابى مع دولة السودان بجميع أطرافها من أجل وقف الاقتتال، وهو ما أكدت عليه مصر مرارًا وتكرارًا.
وتابع أن ما يخص أى مسار انتقالى سياسى يتضمن المكونات السياسية والعسكرية والمدنية السودانية المُختلفة، هو شأن داخلى، مُؤكدًا أن الشعب السودانى هو صاحب القرار الأول والأخير فى أزمته.
وأشار إلى أن البعثة الدبلوماسية المصرية وعلى رأسها وزير الخارجية سامح شكرى وصلت إلى جنوب السودان، وذلك لتسليم رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى رئيس جنوب السودان، سيلفا كير، مفادها توحيد الرؤى من أجل خلق صوت واحد من دول الجوار للانخراط فى مسار من أجل وقف إطلاق النار فى السودان، ونزع فتيل الأزمة للعمل على تحسين الأوضاع الإنسانية فى السودان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موفد «القاهرة الإخبارية»: مصر تنسق مع دول الجوار منذ بداية الأزمة السودانية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.