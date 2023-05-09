تصريح جديد من زيلينسكى بشأن المساعدات الأوروبية

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى - فى مؤتمر صحفى مشترك مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين فى كييف - "كل يوم، تظهر أوكرانيا فعالية دفاعها ضد العدوان الروسي. كل صاروخ تم إسقاطه وكل نجاح لجنودنا فى صد الهجمات الروسية هو دليل على أنه يمكننا هزيمة هذا المعتدى".

فى الوقت نفسه، شدد زيلينسكى -حسبما نقلت وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية- على أهمية تناسب قدرات أوكرانيا مع قدرات الاتحاد الروسى. وأضاف: "فى هذا السياق، شكرت اليوم أورسولا على استعداد الاتحاد الأوروبى لتزويد أوكرانيا بالذخيرة التى تشتد الحاجة إليها، ومليون طلقة مدفعية".

وأشار زيلينسكى إلى أنه ناقش، خلال المحادثات مع فون دير لاين، وتيرة شراء هذه الطلقات وتسليمها حيث توجد بالفعل حاجة لهذه الذخائر فى ساحة المعركة.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبى قد وافق فى 5 مايو، على تخصيص مليار يورو فى إطار مرفق السلام الأوروبى لشراء ذخيرة وصواريخ لأوكرانيا.