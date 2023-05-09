المقاومة الفلسطينية تنفى سفر قياداتها إلى مصر

جدة - نرمين السيد - صرح مصدر بالمقاومة الفلسطينية، بأن الحديث عن سفر قيادات المقاومة إلى مصر ليس صحيحًا.



جدة - نرمين السيد - صرح مصدر بالمقاومة الفلسطينية، بأن الحديث عن سفر قيادات المقاومة إلى مصر ليس صحيحًا. وبحسب «شبكة قدس»، كان السفر مقررًا لأعضاء بالمكتب السياسى لحركة الجهاد.

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