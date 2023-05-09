وأضاف ريابكوف - "لقد قدمنا بالفعل جزءا من ردنا على ذلك. لكن هناك خطوات أخرى تتم دراستها. ليس هناك أى استعجال".
وأكد أن "الأهم أن الأمريكيين سيدركون – عندما يتم اتخاذ هذه الإجراءات – ما الذى نرد عليه. هذه ممارسات عادية، ونحن بالطبع لن نخفى حرمان الصحفيين الأمريكيين من بعض الجوانب المريحة للعمل فى الاتجاه الروسى.. كل هذا نتيجة لما فعلوه فيما يتعلق بالصحفيين الروس وبسياسة تقييد عمل وسائل إعلامنا" .
وكانت وسائل الإعلام الروسية، قد افادت بأن وفد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، واجه صعوبات فى الحصول على التأشيرات الأمريكية للسفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى اجتماعات مجلس الأمن الدولى فى 24 و25 أبريل الماضى. ولم يتلق ممثلو وسائل الإعلام الروسية التأشيرات الأمريكية على الإطلاق. ورفض الجانب الأمريكى توضيح سبب هذا القرار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو تعلق على رفض واشنطن منح تأشيرات للصحفيين الروس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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