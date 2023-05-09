دراسة أممية عن اتفاقية الغاز بين الاردن واسرائيل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:00 مساءً - دوت الخليج : - قالت الحملة الوطنية لاسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني إن دراسة أممية صدرت عن مركز دراسات في بروكسل تتعلق باتفاقية الغاز الموقعة بين الأردن والكيلان في العام 2016 . وقالت الدراسة إن سبب الاتفاقية سياسي وليس اقتصاديا ، وإن الاتفاقية مكنت الإحتلال من استغلال حقول الغاز التي تحت سيطرته . ويرفض الاردنيون عموما أي عملية تحسين للعلاقة بين بلدهم وبين الكيان العبري بالاضافة لرفضهم اتفاقية الغاز بالاساس .

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