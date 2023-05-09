المعايطة : تهريب المخدرات من سوريا للأردن عملية منظمة خلفها ميلشيات

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 مايو 2023 06:09 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إن الضربات الجوية التي نفذت في الجنوب السوري، تفرح الشعب الأردني كثيرًا، وتبعث البهجة له.

وأضاف المعايطة، خلال استضافته على شاشة الحدث، أن الدولة الأردنية قامت بالتصدي لأوكار مخدرات المليشيات، "يسمى الردع الأول، بصرف النظر إذا ما قمنا بالضربة بصورة منفردة أو منسقة".

ولفت إلى أن الضربة الجوية - إن قامت بها الأردن - تعد رسالة لمن يقوم على مصنع المخدرات ولمن خلفهم؛ كون المسألة لا تقتصر على الأشخاص، منوها إلى أن بعض عمليات التهريب كانت تتم عبر طائرات مسيرة وهي ليست متوفرة بيد أشخاص منفردين.

ونوه إلى أن عمليات التهريب تعد منظمة خلفها ميلشيات، "بغض النظر عن الموقف الأردني الرسمي الذي لم يتحدث في هذا الموضوع بعد، العمل يعد مفرحًا، ويحمل رسالة قوية لمن يهرب ولمن يحميهم".

وأكمل، "استهدف الأردن منذ أكثر من عامين بقضية ميلشيات المخدرات، وهو حريص على تقديم الحلول من الدولة السورية"، مشيرا إلى أننا لا نريد أن نفتح الباب للمزيد من المماطلة والوقت الذي ندفع ثمنه من امننا واستقرارنا.

وقال، "الأردن سمع من المسؤولين السوريين بوجود فساد ورشاوى نتيجة الحرب لكن عمليًا الأردن ليس ذنبه، لذا كدولة سورية عليها أن تقوم بحماية أراضيها وحدودها".