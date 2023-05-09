السودان: مقتل 604 وفرار 700 ألف شخص
أعلنت منظمات أممية ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 604 أشخاص، وفرار أكثر من 700 الف شخص.
أعلنت منظمات أممية ارتفاع عدد القتلى المدنيين في الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان إلى 604 أشخاص، وفرار أكثر من 700 الف شخص.
وقالت منظمة الصحة العالمية في الإفادة إن 604 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من 5000 منذ اندلاع العنف في 15 أبريل بين الفصائل المتناحرة.
بدورها، قالت المنظمة الدولية للهجرة إن أكثر من 700 ألف شخص فروا من ديارهم في السودان.
وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون، إنه "من الصعب جدا الآن بالنسبة لهم العثور على المال. أجهزة الصراف الآلي لا تعمل والنظام المصرفي لا يعمل"، مشيرا إلى أنه "من الصعب الحصول على الوقود وهو غالي الثمن".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السودان: مقتل 604 وفرار 700 ألف شخص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.