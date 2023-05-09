واشنطن: تعطيل برمجية تجسس إلكترونى استعملتها الاستخبارات الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها أحبطت حملة تجسس إلكترونى روسية طويلة الأمد سرقت معلومات حساسة من شبكات الكمبيوتر فى عشرات البلدان، بما فى ذلك الولايات المتحدة وأعضاء آخرون فى حلف الناتو.

ربط الادعاء عملية التجسس بوحدة من جهاز الأمن الاتحادى الروسى، واتهم القراصنة بسرقة وثائق من مئات أنظمة الكمبيوتر التابعة لحكومات أعضاء فى الناتو، ولصحافى لم يتم الكشف عن هويته يعمل لدى "مؤسسة إخبارية أمريكية تقدم تقارير عن روسيا"، ولأهداف أخرى مختارة تهم الكرملين.

وقال مساعد المدعى العام ماثيو أولسن، رئيس قسم الأمن القومى بوزارة العدل فى بيان: "لمدة 20 عاماً، اعتمد جهاز الأمن الاتحادى على برنامج "سنيك" الخبيث للقيام بعمليات تجسس إلكترونى ضد الولايات المتحدة وحلفائنا - وهذا ينتهى اليوم".

ولم يتم ذكر أهداف محددة فى أوراق المحكمة، لكن المسؤولين الأمريكيين وصفوا حملة التجسس هذه بأنها "مترابطة" بعد أن نجحت فى سرقة وثائق حساسة من دول الناتو واستهدفت أيضا الوكالات الحكومية الأمريكية وغيرها فى الولايات المتحدة.

واعتمدت العملية الروسية على البرمجيات الخبيثة المعروفة باسم "سنيك" لإصابة أجهزة الكمبيوتر. وعمل عليها قراصنة ينتمون، بحسب وزارة العدل الأميركية، إلى منشأة معروفة تابعة لجهاز الأمن الاتحاد الروسى فى ريازان بروسيا.