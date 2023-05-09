بايدن: وقعت أكبر أمر تنفيذى لحظر الأسلحة الهجومية خلال 30 عاما

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنه وقّع أكبر أمر تنفيذى لحظر الأسلحة الهجومية خلال 30 عامًا، لكنه أكد أنه لا يزال هناك المزيد للقيام به، داعيًا الكونجرس لاتخاذ إجراءات لتمرير قرار حظر الأسلحة، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".





وكتب بايدن فى تغريدة له على موقع تويتر: "وقعت أكبر أمر تنفيذى لحظر الأسلحة الهجومية خلال 30 عامًا. لكن لايزال هناك المزيد للقيام به. عندما كنت عضوًا فى مجلس الشيوخ، قدت المعركة لتمرير حظر الأسلحة الهجومية. يجب على الكونجرس اتخاذ إجراءات لمنعهم من الخروج إلى شوارعنا مرة أخرى". يأتى ذلك فى أعقاب هجوم مسلح جديد وقع فى تكساس، عندما فتح مسلح النار فى مركز تجارى خارج دالاس، يوم السبت الماضى، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم المسلح، وأصيب سبعة آخرون، وعلى أثره أمر الرئيس بايدن بتنكيس الأعلام حتى 11 مايو، وكررد دعوته لفرض حظر على الأسلحة الهجومية بعد إطلاق النار الجماعى.

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