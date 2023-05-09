رئاسة فلسطين للقاهرة الإخبارية: لا نعول على واشنطن لوقف التصعيد الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - قال محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، إن السلطة الفلسطينية لا تعوّل على الإدارة الأمريكية فى وقف التصعيد الإسرائيلى، مطالبًا بمحاسبة إسرائيل على جرائمها ومؤكدًا فى الوقت نفسه أن الشعب الفلسطينى مستمر فى الدفاع عن حقوقه.





وأضاف متحدث الرئاسة الفلسطينية فى حوار خاص لـ"القاهرة الإخبارية" أنه يجب أن يكون صوت العرب تجاه القضية الفلسطينية قويًا فى القمة العربية بالسعودية. وأوضح "الهباش" أن الشعب الفلسطينى له الحق فى الدفاع عن نفسه واسترداد حقوقه المشروعة، مستنكرًا رواية الحكومة الإسرائيلية التى تدعى أنها تدافع عن نفسها. وتابع أن إسرائيل تطلق ادعاءات وافتراءات كاذبة، وعلى الرغم من ذلك فإن السلطة الفلسطينية جاهزة للجلوس على طاولة الحوار وإسرائيل تتهرب من ذلك منذ أكثر من 10 سنوات. وأشار متحدث الرئاسة الفلسطينية إلى أن الهدف الأمريكى هو حماية أمن إسرائيل على حساب الأمن القومى العربى.

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