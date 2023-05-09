أميرتان من اليابان تحضران حفل زفاف الأمير الحسين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:03 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء، أن الأميرة اليابانية هيساكو من تاكامادو وابنتها الكبرى الأميرة تسوجوكو سوف تزوران الأردن في الفترة من أواخر أيار/ مايو الجاري وحتى 3 حزيران/ يونيو المقبل لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني.

وأعلنت وكالة رعاية القصر الإمبراطوري أن الأميرة هيساكو، أرملة الأمير الراحل تاكامادو، ابن عم الإمبراطور الفخري أكيهيتو، ستغادر في 28 أيار/ مايو الجاري وستغادر الأميرة تسوجوكو في اليوم التالي، بحسب وكالة أنباء “جيجي برس” اليابانية.

وستحضر الأميرتان حفل الزفاف المقرر إقامته في الأول من حزيران/ يونيو المقبل بدعوة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وقرينته الملكة رانيا.

وستكون هذه أول رحلة خارجية رسمية للأميرة هيساكو منذ حزيران/ يونيو 2015، عندما زارت السويد لحضور حفل زفاف الأمير السويدي كارل فيليب، في حين ستكون الرحلة الأولى على الإطلاق للأميرة تسوجوكو.

(د ب أ)