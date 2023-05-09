العالم اليوم - مستوطنة إسرائيلية تنكرت بزي مسلمة "فأصيبت بنيران صديقة"

انتم الان تتابعون خبر مستوطنة إسرائيلية تنكرت بزي مسلمة "فأصيبت بنيران صديقة" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:16 مساءً - قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، إن سيدة تعرضت لإطلاق النار في الخليل جنوبي الضفة الغربية، تبين أنها مستوطنة يهودية وليست فلسطينية، كما ذكرت تقارير أولية.

وذكرت نقلا عن وزارة الدفاع، أن امرأة وصلت إلى نقطة تفتيش في الخليل بالقرب من مستوطنة "بيت ياتير".

وأشهرت هذه المرأة سلاحا ناريا وهي تصرخ بالعربية "الله أكبر"، فبادر عناصر الأمن في المكان نحو إطلاق النار.

وبحسب "تايمز أوف إسرائيل"، فإن ما جرى هو محاولة انتحار على يد عسكري.

وذكرت تقارير أخرى أن المستوطنة كانت مصابة بمرض عقلي.

وليس من الواضح كيف هي إصابتها حتى الآن.

وكانت تقارير أولية نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية أن فتاة فلسطينية قتلها الجنود بالرصاص بزعم إطلاقها للنار على جنود إسرائيليين.

ويأتي هذا التطور في ظل التوتر الشديد الذي تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، بعد عملية الاغتيال الأخيرة التي استهدفت قادة في حركة الجهاد بغزة.