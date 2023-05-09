العالم اليوم - بغرض التزوير.. تاجر مجوهرات "مرموق" يحتال على نفسه

انتم الان تتابعون خبر بغرض التزوير.. تاجر مجوهرات "مرموق" يحتال على نفسه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:16 مساءً - اتُهم صائغ مرموق في سيدني بتدبير سرقة مسلحة لمتجر مجوهرات خاص به فيما وصفته شرطة نيو ساوث ويلز بأنها محاولة متقنة للاحتيال على شركة التأمين الخاصة به بأكثر من 2.8 مليون دولار.

وألقي القبض على ميشيل إلياس جيرماني، الذي قامت شركته "جيرماني للمجوهرات" بالتصميم لأمثال الأميرة ديانا، الاثنين.

وتقول الشرطة إن الرجل البالغ من العمر 65 عاما أخبر الضباط في البداية أنه تعرض للتهديد من قبل رجلين متنكرين كعملاء في متجره في مبنى كوين فيكتوريا في سيدني في يناير.

وبحسب الشرطة، قيل إن أحد الرجلين هدد الموظف بسكين، بينما طالب الآخر بالوصول إلى خزنة المجوهرات.

وقال إن اللصين قاما بتكبيل جيرماني والموظف ثم فروا من المتجر بكمية كبيرة ومكلفة من المجوهرات.

واعتقلت الشرطة الشهر الماضي شخصين هما شانيل توفيونو (37 عاما) ومنير حلو (57 عاما) بتهمة السرقة المزعومة.

واعتقلت الشرطة جيرماني بعد أن شكت أن السرقة كانت مجرد عملية احتيال.

وتم اتهام جيرماني بالسرقة ونشر معلومات كاذبة أو مضللة، ولم يتقدم بأي طلب للإفراج عنه بكفالة وأمر بالمثول مرة أخرى أمام المحكمة لمراجعة الكفالة يوم الخميس.