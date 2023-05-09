العالم اليوم - الإمارات تدين مقتل فلسطينيين في غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 9 مايو 2023 11:16 مساءً - أدانت دولة الإمارات، يوم الثلاثاء، الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في قطاع غزة وأسفرت عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص.

ودعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان لها، السلطات الإسرائيلية إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

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