أسامة السعيد: إسرائيل تقوم بجريمة حرب مكتملة الأركان فى فلسطين (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار المصرية، لـ"القاهرة الإخبارية" إن التصعيد فى الأراضى الفلسطينية من جانب قوات الاحتلال يكشف النوايا الحقيقية للحكومة الإسرائيلية التى لا تريد استقرارًا فى الأراضى المحتلة.





وأضاف أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية تلجأ إليه من أجل شراء التحالفات مع اليمين المتطرف، لافتًا إلى أن الحكومة تواجه انقسامات حادة فى الداخل الاسرائيلى، بجانب خطر تفكك التحالف الحكومى بسبب الانتقادات المتكررة من جانب بن جفير وبعض الحلفاء فى الائتلاف الحكومى من أحزاب الصهيونية الدينية. وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية ترى أن إرضاء الأحزاب فى الائتلاف يمثل الأولوية القصوى لأى التزامات باتفاقات للتهدئة أو أى التزامات تتعلق بما تم التوصل إليه فى وقف إطلاق النار والتهدئة مع الفصائل الفلسطينية. وتابع أن التوصيف السياسى للتصعيد الإسرائيلى والاستهداف المخالف للقانون الدولى للمدنيين الفلسطينيين يعد جريمة حرب مكتملة الأركان تقوم بها الحكومة الإسرائيلية وتوظفها سياسيًا للتغطية على الانقسامات الداخلية.

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