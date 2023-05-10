نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك يلتقي سياسيين واعلاميين في منزل العودات على موقعنا والان مع التفاصيل

دوت الخليج - قالت مصادر مطلعة أن جلالة الملك التقى اليوم الثلاثاء شخصيات سياسية واعلامية في منزل رئيس مجلس النواب الاسبق النائب عبد المنعم العودات .

وعرف من الحضور بالإضافة إلى العودات كل من الوزراء السابقين حديثة الخريشا ووليد المصري والوزيرة ريم ابو حسان ومن النواب السابقين أمجد آل خطاب والزميل الاعلامي النائب الاسبق نبيل الغيشان وعلي الحجاحجة و بسام البطوش وقاسم بني هاني والزميل جرير مرقة وحسام غرايبة ، وحضر أيضا كل من المهندسة ريم ابو الرب واللواء المتقاعد محمد جرادات والدكتور محمد القضاة .

وأكد جلالة الملك خلال اللقاء على جدية الاصلاح والتحديث داعيا إلى عدم التشكيك في هذا التوجه .

وحضر من الديوان الملكي كل من مدير مكتب جلالته جعفر حسان ، ورئيس الديوان يوسف العيسوي .

يذكر أن العودات اختير في أول جلسة في الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر رئيسا للمجلس، بعد فوزه على منافسه محمد عناد الفايز بـ 84 صوتا مقابل 26.