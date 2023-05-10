أمريكا: العلاقات الدفاعية مع الأردن مبنية على التعاون لسنوات عديدة

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دوت الخليج :- قالت مساعد وزير الدفاع الأمريكي، سيليست والاندر، إن الولايات المتحدة تنظر إلى الأردن باعتباره شريكا استراتيجيا أساسيا، وكدولة أساسية في الإقليم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني.

وفي مقابلة مع التلفزيون الأردني، بثت الثلاثاء، أضافت أن العلاقات الأمريكية الدفاعية مع الأردن مبنية على أساس من التعاون الممتد لسنوات عديدة، معتبرة أن التمرينات المشتركة السنوية خير مثال على ذلك والتي تعد أحد أسباب زيارتها إلى الأردن.

وبينت أنه ومن خلال الشراكة مع الأردن فإن الولايات المتحدة تعمل على زيادة القدرة المؤسسية للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي وتمكين قدرتها العسكرية.

وأكدت أن الولايات المتحدة تفتخر بالعمل مع الأردن كشريك استراتيجي، لافتة النظر إلى أن الأردن يواجه عديد التحديات الأمنية والإقليمية الملحة كمسألتي تأمين الحدود والتهريب بأشكاله كافة وما تشكله من تحديات للشعب الأردني.

وأوضحت أن التركيز والشراكة الأمريكية مع القوات المسلحة الأردنية تؤكد على ضرورة تمكينها وتدعيمها عبر عديد المجالات التي ذكرت سابقا للتمكن من تجاوز التحديات التي يواجهها الأردن والتي في المحصلة تشكل تحديا أمنيا للشعب الأمريكي.