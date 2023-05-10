العالم اليوم - تونس.. إطلاق نار على كنيس يهودي في جربة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 12:22 صباحاً - نقلت وسائل إعلام تونسية عن شهود عيان في مدينة جربة التونسية، قولهم إنهم سمعوا إطلاق نار قرب كنيس يهودي أثناء زيارة حجاج للموقع.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن عملية تبادل إطلاق نار جارية بميناء جربة بعد العثور على عون أمن مقتولا وسلاحه مفقود. وذكرت إذاعة موزاييك المحلية أنه عُثر على رجل شرطة مقتولا بمركز الميناء في جربة وإنه سُمع إطلاق نار. وأكدت وسائل إعلام محلية أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على قاتل عون الأمن في مركز أغير البحري بجربة.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر تونس.. إطلاق نار على كنيس يهودي في جربة .. في رعاية الله وحفظة