مراسلة القاهرة الإخبارية: تخوفات فى إسرائيل من رد الفعل الفلسطينى

جدة - نرمين السيد - وأضافت "أبو شمسية" خلال رسالة على الهواء لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، أنه توجد تخوفات فى إسرائيل من رد الفعل الفلسطينى على العدوان، كما أعلنت عن كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم.

وبعد ارتقاء شهيدين فى استهداف قوات الاحتلال لسيارة مدنية بخان يونس، وصل عدد الشهداء لـ15 مواطنًا، بينهم أربعة أطفال، وأربعة نساء، وأصيب 22 على الأقل بجروح بينهم حرجة وخطيرة، فجر اليوم الثلاثاء، فى سلسلة غارات شنها الطيران الحربى الإسرائيلى على مناطق مختلفة من قطاع غزة.

كانت العديد من المواقع تعرضت فجر اليوم، للقصف العنيف بعشرات الأطنان من المتفجرات والصواريخ الإسرائيلية، فى مناطق مختلفة من رفح جنوبًا حتى بيت حانون شمالًا فى قطاع غزة، وشوهدت ألسنة اللهب والنيران والدخان تتصاعد فيها.