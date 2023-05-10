هيئة محلفين: ترامب اعتدى جنسيا على الكاتبة إى جين كارول

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة محلفين أمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السابق دونالد ترامب اعتدى على الكاتبة إى. جين كارول جنسيًا فى التسعينيات ثم شوّه صورتها من خلال وصفها بأنها كاذبة، مما سيتسبب فى انتكاسة قانونية له فى أثناء حملته الانتخابية لتوليه المنصب مرة أخرى فى 2024، وفقًا لوكالة "رويترز".





وحسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" قررت الهيئة المؤلفة من تسعة قضاة بإحدى محاكم مانهاتن الاتحادية إلزامه بدفع نحو خمسة ملايين دولار على سبيل التعويض. ورفضت الهيئة نفى ترامب اعتدائه على كارول وحكمت لصالحها.

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