مقتل صحفى وكالة فرانس برس فى شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوكالة الفرنسية، إنها علمت بهذا النبأ من زملاء له بالوكالة كانوا شهودا على الحادث، حسبما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".
وأضافت أن الهجوم وقع فى ضواحى المدينة القريبة من باخموت، محور القتال فى شرق أوكرانيا منذ شهور.
كان "سولدين" مع أربعة من زملائه، لم يصابوا بأذى، وقالت الوكالة إنهم كانوا مع جنود أوكرانيين خلال الهجوم.
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