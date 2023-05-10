رئيس وزراء فلسطين يلغى زيارته إلى السعودية

جدة - نرمين السيد - ألغى رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية زيارته المقررة للمملكة العربية السعودية أمس الثلاثاء، حيث كان من المقرر أن يحضر اجتماعات مجموعة البنك الإسلامى للتنمية فى جدة برعاية الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.





وأصدرت رئاسة الوزراء الفلسطينية - بيانًا ذكرت فيه أن إلغاء الزيارة جاء بسبب العدوان الإسرائيلى الهمجى المتواصل ضد أبناء الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة والضفة الغربية. وكان 13 فلسطينيا على الأقل، غالبيتهم من النساء والأطفال، قد استشهدوا جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة فجر اليوم.. وعدد الشهداء مُرشح للزيادة فى ضوء وجود 20 إصابة، بعضها خطيرة.

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