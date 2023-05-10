العالم اليوم - "تيك توك" وعلاج أمراض الكبد.. دراسة تحذر من خطورة المنشورات

انتم الان تتابعون خبر "تيك توك" وعلاج أمراض الكبد.. دراسة تحذر من خطورة المنشورات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 03:22 صباحاً - حذرت دراسة تم عرض نتائجها في أسبوع أمراض الجهاز الهضمي في شيكاغو بالولايات المتحدة، من خطورة المنشورات التي يجري تداولها على منصة "تيك توك" والتي تتحدث عن مشروبات ووصفات للتخلص من السموم وعلاج أمراض الكبد.

وقالت الدراسة إن 4 من كل 10 منشورات على "تيك توك" حول أمراض الكبد، تتضمن معلومات خاطئة، كتوجيه النصح بتناول منتجات عشبية معينة، أو وصفات تسهم في تطهير الكبد من الطفيليات.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن مؤلف الدراسة الدكتور ماكلين لوفلاند قوله، إنه "يجب على المرضى دائما استشارة طبيبهم حول خيارات العلاج، ولكنهم في الواقع يلجؤون إلى وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف لوفلاند: "من 2223 منشورا تضمنت مصطلحات مثل تليف الكبد ومرض الكبد على تيك توك بين 1 أكتوبر و25 نوفمبر 2022، وجدنا أن 40 في المئة منها احتوت معلومات خاطئة".

وتابع: "بالنظر إلى معدل الوفيات المرتفع المرتبط بأمراض الكبد، فإن تأثير نشر الادعاءات غير الدقيقة على مثل هذه المنصة الشعبية لوسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون له تداعيات سريرية خطيرة".

واختتم حديثه قائلا: "إن النتائج تؤكد ضرورة مراقبة المحتوى الطبي على تيك توك، وأهمية مساهمة الأطباء والمختصين في تصحيح ومواجهة المعلومات الصحية المضللة".