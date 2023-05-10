القوات الروسية تدمر مستودعا للذخيرة الأوكرانية فى مقاطعة خيرسون

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة أنباء "تاس" الروسية قال المتحدث باسم الوزارة إيجور كوناشينكوف، فى تصريح: "تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للواء الدفاع الإقليمى رقم 124 التابع للجيش الأوكرانى فى منطقة أنتوفكا بمقاطعة خيرسون". وأشار المتحدث باسم الدفاع الروسية إلى مقتل ما يصل إلى 30 جنديًا أوكرانيًا، وتدمير خمس سيارات ومنظومة مدفعية من طراز "فوزديكا 2أس1" فى خيرسون، جراء القصف الروسى للمقاطعة خلال الـ24 ساعية الماضية.

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