بكين تستنكر طرد كندا لمسؤول صينى: انتهاك خطير للقانون الدولى

جدة - نرمين السيد - استنكرت الصين طرد مسؤول قنصلى لها فى كندا، واصفة ذلك بأنه انتهاك خطير للقانون الدولى والأعراف الأساسية التى تستند إليها العلاقات الدولية والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، كما أشارات إلى أن هذا الإجراء خرب العلاقات الصينية-الكندية.





ووفقًا لوكالة الأنباء الصينية، أصدرت سفارة الصين فى كندا، أمس الثلاثاء، بيانا قالت فيه إن الجانب الكندى أعلن أن أحد المسئولين القنصليين لدى القنصلية العامة الصينية فى تورنتو، شخص غير مرغوب فيه استنادًا إلى شائعات أثارها بعض السياسيين ووسائل إعلامية بشأن ما يسمى بـ "تدخل الصين".

وذكر البيان أن الجانب الصينى يعرب عن بالغ إدانته ومعارضته لهذا الأمر وقدم احتجاجًا شديدًا إلى الجانب الكندى، مضيفًا أن الجانب الصينى سيتخذ إجراءات مضادة حازمة وسيتحمل الجانب الكندى كافة العواقب المترتبة على ذلك.

وقالت السفارة الصينية إن الصين لا تتدخل أبدًا فى الشئون الداخلية للدول الأخرى، وإن ما يسمى بـ "تدخل الصين" لا أساس له على الإطلاق، وهو تشويه واضح لسمعة الصين وتلاعب سياسى يقوده تحيز أيديولوجى، مشيرة إلى أن هذه الاستفزازات من قبل الجانب الكندى قوضت بشدة الحقوق والمصالح المشروعة للموظفين الدبلوماسيين والقنصليين الصينيين.