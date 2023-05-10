العالم اليوم - خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا لصحة الملايين

انتم الان تتابعون خبر خبراء يحذرون: الذكاء الاصطناعي يمثل تهديدا لصحة الملايين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 05:16 صباحاً - حذرت مجموعة من خبراء الصحة العامة والأطباء من خطورة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، واصفين إياها بالتهديد "الوجودي" للبشرية في حال لم يتم تنظيمها.

يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على إحداث ثورة في الرعاية الصحية من خلال تحسين تشخيص الأمراض، وإيجاد طرق أفضل لعلاج المرضى، وتقديم الرعاية إلى المزيد من الأشخاص.

لكن تقنيات الذكاء الاصطناعي لديها القدرة أيضا على إحداث آثار صحية سلبية، وفقا لخبراء في مجال الصحة من المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأستراليا وكوستاريكا وماليزيا، حسبما ذكروا في دراسة نشرت نتائجها بمجلة BMJ Global Health.

ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي التي أشار إليها الخبراء؟