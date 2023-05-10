النمسا تدعم انضمام هذه الدولة إلى عضوية الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وقال سوبوتكا - فى تصريح، أمس الثلاثاء، خلال زيارته إلى جمهورية الجبل الأسود بمناسبة "يوم أوروبا" - "إن تعزيز الهياكل الديمقراطية الأساسية شرط أساسى لنجاح جميع البرلمانات فى أوروبا"، مشيرا الى أن الكيفية التى يتشكل بها مستقبل أوروبا فى أيدى الشباب.
يشار إلى أن النمسا تدعم مفاوضات ضم دول غرب البلقان إلى عضوية الاتحاد الأوروبى فى إطار التوسع الشرقى وحماية منطقة البلقان مما تعتبره تزايدًا لنفوذ روسيا.
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