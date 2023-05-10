العالم اليوم - زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية تهبط بأسعار النفط

انتم الان تتابعون خبر زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية تهبط بأسعار النفط من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 10 مايو 2023 06:22 صباحاً - ضغطت بيانات صادرة عن معهد البترول الأميركي على أسواق النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، إذ كشفت البيانات عن زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية وسط حالة ترقب من المستثمرين لبيانات التضخم الأميركية لشهر أبريل والتي قد تعطي مؤشرا لقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) المقبل بشأن أسعار الفائدة.

وفي إشارة محتملة على ضعف الطلب، ارتفعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 5 مايو فيما ارتفعت مخزونات البنزين بمقدار 399 ألف برميل حسبما أفاد معهد البترول الأميركي الثلاثاء.

ومن المقرر صدور بيانات الحكومة الأميركية عن مخزونات النفط اليوم الأربعاء.

وفي الوقت نفسه، تترقب السوق أرقام مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر أبريل والمقرر صدورها الأربعاء.

تحرك الأسعار

انخفض خام برنت 53 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 76.91 دولار للبرميل في الساعة 0249 بتوقيت غرينتش كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 53 سنتا أو 0.73 بالمئة إلى 73.18 دولار ليقلص مكاسب الجلسة السابقة، بحسب بيانات "رويترز".

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون وليامز إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية وإن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى إذا لزم الأمر.

وكانت الأسواق تراقب أيضا تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن وكبار المشرعين الجمهوريين بشأن رفع سقف الدين الأميركي البالغ 31.4 تريليون دولار خوفا من تعثر غير مسبوق في السداد إذا لم يتصرف الكونغرس في غضون ثلاثة أسابيع.