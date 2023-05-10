اليوم.. سوريا تستأنف حركة النقل الجوى عبر مطار حلب الدولى

جدة - نرمين السيد - أعلنت سلطات الطيران المدنى فى سوريا، أمس الثلاثاء، أنها ستستأنف حركة النقل الجوى عبر مطار حلب الدولى، بدءا من فجر اليوم الأربعاء، بعد إصلاح الأضرار التى ألحقها به العدوان الإسرائيلى.





وأصدرت المؤسسة بيانًا أوضحت فيه أن كوادرها قامت بإصلاح الأضرار الناجمة عن الاعتداءات، بالتعاون مع الشركات الوطنية، مشيرة إلى إمكانية إعادة برمجة الرحلات القادمة والمغادرة، لمختلف النواقل الجوية المشغلة عبر المطار. يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد نفذت فى الأول من مايو الجارى، عدوانا جويا برشقات من الصواريخ مستهدفا مطار حلب الدولى وعددا من النقاط فى محيط حلب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وخروج المطار عن الخدمة.

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